Feliz Dia Novo!



Apesar de estarmos sempre semeando o futuro. O hoje é o dia de colher o passado. É impressionante como esta equação simples, crie tanta confusão para a nossa cabeça.



Hoje é um direito. O amanhã um projeto. O ontem, um crédito ou uma divida, uma responsabilidade.





Como será impossível modificar o ontem. Aproveite o hoje muito bem e previna-se e poupe caso esteja contando com o amanhã.Agora você tem chance de fazer novas escolhas para consumo imediato, para salvar ou reafirmar o seu ontem e também para garantir alguma parte do seu amanhã.Por isso, convém que venha para este dia com tudo o que você tem de melhor.Viva este dia com sua força de vontade.O sol, o céu, o vento, a chuva, os seus amigos, seus companheiros de trabalho, o seu amor, a sua família, estão prontos para aplaudir a sua apresentação ao mesmo tempo que fazem parte do espetáculo.Está no ar uma nova manhã...Luzes...Ação...

No ar... VOCÊ.