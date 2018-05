O formato é de quem?

Abro o texto fazendo uma pergunta. E se só tivéssemos um jogo para cada estilo até hoje? E se um modo que fizesse sucesso demorasse anos para ser replicado em outra plataforma ou em outra franquia?

Uma ação movimenta as discussões da base de jogadores e departamentos jurídicos de dois dos títulos mais jogados da atualidade. A desenvolvedora do PUBG (Player Unknown´s Battlegrounds) entrou com uma ação contra a Epic Games, produtora do Fortnite, por conta de quebra de direitos autorais.

A alegação é de que o Fortnite copia o PUBG em diversos aspectos. A suposição mais evidente é por conta do sucesso do modo "Battle Royal", que atraiu um número jamais visto de jogadores por todo o mundo. A história é que o Battlegrounds chegou como um fenômeno ainda em sua pré-venda - em um formato que já não era novo já que o jogo H1Z1 (onde trabalhava o principal desenvolvedor do PUBG) continha a mesma fórmula.

PUBG x Fortnite Foto: Reprodução

A Epic games, então, abriu uma versão grátis do Fortnite (seu modo principal era pago) com a modalidade que coloca diversos jogadores para degladiarem em um mapa que vai ficando cada vez mais estreito até que só um sobreviva. Apesar do modo similar, as diferenças são muito grandes. Enquanto PUBG foca mais na simulação e ação de combate, o Fortnite traz gráficos mais cartunescos com pitadas de humor.

É necessário que se defenda a propriedade intelectual, sim. Mas aqui estamos falando – no lado raso da discussão - de uma inspiração de formato aplicada em outro conceito. Um jogo precisa de concorrentes para sua constante atualização e até mesmo renovação de franquia. Quem sai ganhando com isso são os jogadores que tem opções de escolha, como já vemos nas discussões de FIFA e PES ou Battlefield e Call of Duty. Um grande viva ao poder de escolha.