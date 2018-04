Senti necessidade de conher mais sobre a área nutricional, então me especializei em Nutrição e Suplementação Esportiva, onde pude aprender a importância da alimentação adequada para alcançar resultados desejados, junto com o treinamento.



Após a minha especialização comecei a competir em campeonatos de fisiculturismo, eu queria colocar em prática tudo aquilo que aprendi, sentir na pele todo aquele conhecimento. Hoje sou atleta fisiculturista e em 2017 me tornei campeão.



Atualmente estudo Fisiologia do Exercício na UNIFESP e atuo com o trabalho de consultoria esportiva e nutricional (com aporo de uma nutricionista) e Personal Trainer, sou preparador de atletas de alto rendimento e indivíduos que procuram emagrecimento, aumento de massa muscular e qualidade de vida.



Isso é um pouco da minha história, vivida com muita dedicação e empenho, e pretendo compartilhar do meu conhecimento com vocês!

