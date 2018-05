Apesar de ser ano de eleição e fazer parte do título desta matéria, e também o fato de todos falarem de Fake News, eu gostaria de lembrar que o problema de cyberbullying e cyberstalking ainda não foi resolvido no Brasil. Vale sempre lembrar que a criação de contas anonimamente com o objetivo de assediar, difamar e perturbar indivíduos é crime. E que devemos reportar às redes sociais e as delegacias digitais.

Dito isto, podemos seguir com a nossa matéria. O assunto de hoje é a nova forma que jornais inescrupulosos divulgam Fake News. E eu já tenho o primeiro, cujo nome infelizmente ainda não posso revelar, que está sendo processado por um cliente da nossa empresa.

Jornais como estes estão divulgando notícias negativas sobre pessoas físicas e jurídicas, recortando partes de processos, parte de gravações e partes de entrevista com o objetivo de prejudicar pessoas, celebridades, políticos e empresas.

Até aí não tem novidade, porque Fake News já fazia isso. O problema é que o jornal já tem a errata da matéria da pronta. E eles publicam a errata logo em seguida porém sem dar destaque algum à errata. É uma forma de o jornal se proteger enquanto dá destaque e divulga a matéria negativa.

Como combater este tipo novo de Fake News?

O primeiro passo é registrar fotos de todas as telas. A nossa sugestão é pedir amigos que, junto com você, reportem a notícias nas redes sociais e ainda comentando escrevendo "#fakenews Fake News" junto com o link da errata. Eu sempre aviso para evitar interagir com a matéria, porém em casos de , eu acho que eu vou abrir uma exceção. Comente com o texto acima, porém evite dar curtidas e compartilhamentos.

Em seguida, sugiro que a pessoa ou empresa use suas próprias contas pessoais para reportar a errata, avisar que o erro foi feito e incluindo o link para errata.

O próximo passo é entrar com ação de danos morais quanto ao meio de publicação e repórter pedindo a retirada da reportagem ou que a errata apareça em seguida.

Não é somente porque é ano de eleições e não é so Fake News, eu realmente peço a ajuda de todos que nos ajudem a reportar notícias anônimas na internet sejam elas Fake News, Cyberbullying ou CyberStalking.

Todas as redes sociais tem ferramentas para reportar abusos como estes. Se você não souber como fazer, basta procurar no seu mecanismo de busca preferido como o Google por exemplo. Quanto mais reportamos mais rápido as redes sociais podem retirar o post ou conta.