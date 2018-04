O western (ou country) está de volta. O tema recorrente das temporadas de frio deu as caras em desfiles de grifes como Calvin Klein, Céline, Versus Versace e

Dior e já está nas vitrines brasileiras.

O bacana é escolher formas diferentes e discretas de entrar na onda, sem parecer que já estamos nos preparando para o São João – ainda faltam uns meses.

Como Usar

Brinque com os materiais: além do couro, da camurça e do jeans, os mais usados, por que não uma bandana de seda ou uma camisa com ar country, mas de cetim?

Para não ficar caricato, aposte em detalhes e misture estilos diferentes. Use a bota faroeste com um vestido leve, o cinto com fivela envelhecida em uma calça de alfaiataria, a jaqueta com tachas e bordados em uma cor surpreendente e a bandana no pescoço no look neutro do trabalho.

Se o clima é de bangue-bangue, que seja na moda.