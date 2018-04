Continuar a ler No street style, o povo da moda seguia essa linha. Tênis ou saltos baixos, roupas que deixavam as pessoas soltas para curtir ou trabalhar. É o que merecemos. E dá para ser chique, feminino. O interesse surge por meio de contrastes de materiais e estampas, novos tecidos, diferentes cortes, tingimentos elaborados e acessórios muito divertidos.

Enquanto as mulheres enfrentam suas batalhas - diárias no trabalho ou em casa, ideológicas por mais respeito ou mais diversão - muitas vezes precisam combater também o pé cansado de se equilibrar no salto, a roupa apertada que impede o movimento ou o modelo sexy que tira o conforto. Mas a moda pode se revelar parceira e não inimiga, segundo o último São Paulo Fashion Week.O luxo maior é o conforto, a liberdade, a leveza. Amplitude foi a palavra para diversas coleções apresentadas nessa edição que acabou no dia 26.