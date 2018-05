No make, brasileira exagera no ‘pelão’

"Estou pagando maquiador, então quero bem carregado: olho preto e pelão." O pedido feito a Marcos Costa, que além de ser o maquiador oficial da Natura assina o look de desfiles bacanérrimos como os de Ronaldo Fraga, é comum, mas um pouco equivocado para ele.

"O que eu percebo nas minhas andanças pelo Brasil é que as jovens estão carregando muito na pele, usando muita base, pó, contorno. E acho desnecessário. Porque a brasileira é solar, é mais natural", afirma.

Para o maquiador, pele carregada é o erro número um cometido pelas mulheres na hora de se maquiar. Depois vem a cor de base diferente, sobrancelha marcada demais, cílios postiços "que parecem toldo de bar" e blush "chinelada na cara". Ou seja, tudo muito exagerado.

Aliás, a questão da sobrancelha marcada, com lápis ou não, virou mania também entre os homens – talvez seguindo uma onda que começou com os jogadores de futebol. Marcos conta que nos modelos tira apenas o meio deixando o canto externo natural, ou nem isso. E segue linha parecida com as meninas.

Kardashian x moda

A oferta cada vez maior de produtos bons e acessíveis e tutoriais pipocando pela internet são algumas das explicações para o fenômeno. E há outra: "a brasileira se espelha muito na americana. E isso é uma coisa muito Kim Kardashian".

Todo esse "maquiajão", como já foi pedido a ele, vai na contramão do que acontece na moda. "A gente vai contra isso. Os desfiles que eu faço são com pouco produto, pele mais natural."

Isso não significa, de jeito nenhum, abrir mão da maquiagem ou deixar tudo sem gracinha. Pelo contrário: olhos coloridos, boca poderosa, tudo é bem vindo, mas com mais informação de moda, mais ousadia e menos quantidade. "Marque os traços. Faça uma bocona, um olhão, uma coisa diferente. Trazer a moda para a maquiagem. É isso que a gente quer."