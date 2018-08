Mulheres pintam as unhas desde o Antigo Egito

Pintar as unhas faz parte da rotina da maioria das mulheres. Pois saiba que esse costume existe mais ou menos desde que o mundo é mundo, ou melhor, desde que existe a civilização. E essa aula de história da beleza tem um motivo: hoje, 1 de agosto, é o Dia do Esmalte.

No Antigo Egito, por volta de 3500 a.C., as mulheres egípcias aplicavam uma tintura de henna preta nas unhas. As cores vibrantes, como o vermelho, eram reservadas para a realeza.

Muito longe dali, na China, e séculos mais tarde, mas ainda em 3 a.C., as unhas coloridas eram instrumento de distinção social. O uso de tons vermelhos e metálicos, que eram feitos a partir de soluções de prata, significavam uma posição privilegiada na sociedade.