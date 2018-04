Desperta!!!!!

Está no ar uma nova manhã.

Emocione-se, você sente, logo existe!

Nada melhor do que essa notícia para encher o seu coração, sua mente, seu espírito de alegria e esperança.

Saia do ontem, da cama, de casa, de dentro de você, em festa. Esteja em sintonia com com natureza, com o divino, afinal, você faz parte do milagre da raça humana.

Imagine que acordar a cada manhã seja como ganhar na loteria todos os dias. Você foi premiado outra vez. Renove seus sonhos e reveja suas convicções e objetivos e consuma sem economia seu prêmio, seu tempo. Liste o que vale a pena para enriquecer ainda mais sua experiência humana. Não tenha medo de mudar, se necessário. Mudanças são importantes, especialmente, se for no sentido de alinhar ações e planos a bons propósitos, sem nunca se afastar deles, tenha você muito sucesso nos seus planos ou nenhum.

O dia de hoje precisa de capítulos coerentes com os valores do seu propósito.

Mais um dia para fazer valer o que você acredita. Com fé, firme na missão, com respeito ao sagrado de sua existência, vivendo intensamente cada experiência, nas interações com o mundo e com os outros que segue ao seu lado na jornada.

Vais ser um bom dia!

#FelizDiaNovo!