"Muitos meninos vão à nossa loja para comprar." Esse foi o principal motivo que levou a estilista Gloria Coelho, cuja marca já tem 43 anos, a criar uma coleção genderless, ou agênero, no último São Paulo Fashion Week.



Mas não foi só o interesse deles que motivou a estilista. Ela também percebeu que mulheres jovens, de 20 anos, eram presença forte no Instagram da grife. Moças que muitas vezes flertam com a androgenia, que tem uma pegada esportiva, sem deixar de serem femininas e poéticas, segundo a prórpia Glória.





De olho nessa demanda ou conectadas com esse movimento, outras marcas desfilaram roupas sem distinção de gênero. Muitas vezes, a peça é absolutamente igual para homens e mulheres. E pode render looks masculinos, femininos ou, como a roupa, agênero.