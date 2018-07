Moda colaborativa: apps e 'Netflix' de roupa

A economia compartilhada é uma forma de economia que veio para ficar e vai se expandindo por diversas áreas. Alguns exemplos são Uber (transporte), Airbnb (aluguel de casas para férias), DogHero (hospedagem de cachorros em casas de família) e por aí afora. Essa forma de pensar está chegando também à moda.





O conceito se manifesta de diferentes maneiras. A mais nova é um aplicativo chamado LOC, que nasceu em Salvador e acaba de chegar a São Paulo, de empréstimo de roupas remunerado.

É diferente de uma empresa de aluguel de roupas porque não trabalha só com vestidos de festa e, o mais legal, é de pessoa para pessoa. Não existe loja nem estoque porque tudo é compartilhado entre as usuárias. E não é brechó de peças que alguém quer se livrar, pelo contrário, as peças mais tendência, mais bacanas são as que mais fazem sucesso.

Então vamos imaginar que a pessoa mora em Salvador ou no Rio e vai para um lugar frio. Vale a pena gastar uma fortuna para comprar um casaco enorme, botas, cachecol e coisas que não serão mais usadas? Ou o contrário, a mulher tem um guarda-roupa super urbano e quer aquelas peças bem verão, bolsas floridas, chapéu, vestidões para curtir uma viagem pra praia... Ou ainda: você tá louca para usar uma peça de vinil ou a bota meia, que estão na moda, mas teme que fique encalhada no armário? Dá para alugar tudo de outras pessoas. Gastando muito menos. Quem quiser conhecer, pode acessar meuloc.com. O app é gratuito e está disponível para IOS e Android.





Outras formas de moda compartilhada

Há empresas que se apresentam como "Netflix" de roupas: ou seja, uma assinatura que permite retirar peças. e fica válida por quanto tempo você quiser.

Essa é a apresentação da BLIMO, por exemplo. Há planos mensais de assinatura (a partir de R$ 130 e variando conforme o número de peças que podem ser retiradas a cada visita). Por um valor fixo, tudo o que está na loja é seu e dá para ficar até 10 dias com o que escolheu ou pegar peça(s) nova(s) todo dia. As lojas ficam na Vila Madalena, em São Paulo, e em Santos. Para conhecer mais: blimoonline.com.br





Netflix de roupa Foto: reprodução

A House of Bubbles funciona de forma parecida. Com o plano de R$ 50, a pessoa passa na loja em Pinheiros (em breve também em Botafogo, no Rio) e leva uma peça. Pode trocar de roupa todo dia, é só devolver sempre limpinha e sem danos. As peças são geralmente de coleções passadas. Segundo uma das gerentes, Lunna, a equipe vai construindo o acervo com peças que as marcas disponibilizam, de brechó e compradas em bazares.

Em Brasília, a Minha Nossa! Funciona de forma semelhante, com a diferença que roupas e acessórios têm uma pontuação cada e os assinantes têm uma quantidade de pontos para gastar por mês.

Entre amigas

Além das empresas, as pessoas estão organizando formas de reduzir o consumo desenfreado, que faz mal ao bolso e ao ambiente, por si mesmas. Muitas mulheres vêm se organizando para sessões de trocas entre amigas ou amigas das amigas. Nos eventos, cada uma leva algumas peças (em alguns só coisas bacanas, em outros, cabe todo tipo de roupa) e depois todas estabelecem o sistema e vão trocando as roupas. Geralmente são tarde regadas a bons drinques, das quais todas saem felizes e com uma mala de roupas diferentes.

São novas formas de consumir, mais conscientes, com menos desperdício, mas ainda assim com muita moda e variedade.