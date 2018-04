Você tem o poder de decidir

No ar mais uma nova manhã na sua história. Você acorda

para um novo tempo e será chamado a fazer novas

escolhas. Este é o momento para, na intimidade de suas

razões, sonhos, desejos e condições, decidir logo o que

vai fazer do dia de hoje.

Você tem o poder de decidir se mantém tudo como

estava ontem, ou se vale a pena mudar. Parece simples

mas não é. Essa simples decisão é importante: " manter

ou mudar" exigem esforço. Grande parte do tempo que

vivemos deixamos as decisões no automático, permitindo

que a inércia mental decida não decidir e "deixar tudo

como está para ver como é que fica". Perceba o perigo

Só é bom lembrar que mesmo que você não mude, as

coisas, pessoas, o mundo e tudo a sua volta não param de

mudar. Mesmo que você não perceba ou mesmo não

esteja interessado neste movimento, nada é igual ao que

era ontem .

Não vai acontecer nada significativo se você ficar onde

está. Nada mesmo. Apenas daqui a algum tempo você

pode se dar conta que ficou para trás, porque não andou

na mesma direção da humanidade e não interferiu.

Então, perceberá que não há atalho para recuperar um

tempo perdido.