O que você deve fazer quando detectar uma crise na sua empresa

"O jeito mais fácil de estragar tudo é dizer a coisa certa, usando as palavras erradas"

- (Deyviddias)



A primeira vítima de todas as crises é o bom senso. A segunda é a verdade; ou pelo

menos a verdade da maneira como uma parte dos envolvidos a vê.

Não há como fugir desta situação. Se a crise é uma "crise", ela traz em seu bojo

desinformação, falta de entendimento, notícias inverídicas e muita gente lendo

páginas diferentes de um mesmo livro.

Neste momento, quase todos os gestores sem grande experiência na gestão de crises

sofrem de uma angustia enorme que acaba motivando uma tomada de ações,

quaisquer sejam elas.

Há um excelente livro que explica o mecanismo de "sequestro" de uma parte de nosso

cérebro nos momentos de pânico: Inteligência Emocional, de Daniel Goleman.

Entender o mecanismo pode ser de grande ajuda em momentos de emergência ou

pânico. Funciona bem para crises empresariais também.

Se pararmos para analisar ações mais cotidianas que levam as pessoas aos limites do

pânico, veremos que este sequestro é um fato.

Quantos não são os crimes graves que são cometidos na sequência de uma situação

muito estressante? Por exemplo, um motorista que, sem intenção, se envolve num

acidente de trânsito e, assustado, resolve fugir sem prestar socorro às vítimas ou tenta

esconder o corpo do acidentado. O que no primeiro momento não era um crime de

fato, pois não havia intenção de machucar ou matar, se transforma em algo

absolutamente criminoso.

O mesmo costuma acontecer no meio de uma crise. Há uma determinada situação

desconfortável, urgente e aguda que precisa ser resolvida a fim de não provocar

grandes prejuízos. Na maioria das vezes, ela ainda não causou danos irreversíveis nem

provocou tantas perdas quanto teria potencial para fazer. Neste momento crucial, o

gestor, em pânico e com o cérebro devidamente "sequestrado", decide fazer algo

totalmente irracional e que no fundo não ajuda a resolver o caso, só atrapalha.

Assim, a primeira coisa a fazer no momento em que você percebe que está em uma

séria crise é....

Não faça nada!



Respire fundo e não tome nenhuma decisão! Reserve um período - que pode ser meia

hora, meio dia, meia semana ou meio mês - para não fazer nada e respirar. Para mim,

este é o "Momento Zero".

Para muitas pessoas este direcionamento parecerá um contrassenso, mas não é. Não

sou um preconizador da inatividade ou da procrastinação, entretanto, tenho visto

muito mais danos como frutos de uma tomada de decisão apressada e não pensada do

que o contrário.

No instante em que você perceber que pode pensar no assunto sem ansiedade e sem

que seu coração dispare, vá para o que chamo de "Momento Um". Nesta etapa, você

deve se sentar e listar quais são as ações a serem realizadas.

Dica valiosíssima! A primeira ação, em 99,99% das vezes, diz respeito à comunicação.

Você, gestor de uma empresa em crise, deve se comunicar com seus públicos. Não sei

dizer se será com seus funcionários, fornecedores, clientes e/ ou acionistas, entre

outros. Entretanto, por experiência, sei que a primeira ação depois do "Momento

Zero", será de comunicar. Antes de fazê-lo, você precisa estar certo de algumas coisas:

1) Você tem posse da notícia como um todo?

Pedaços de uma notícia são geralmente grandes fontes de desentendimentos. Há uma

enorme diferença entre "não vamos entregar a encomenda", de "não vamos entregar

parte da encomenda" e "vamos entregar toda a encomenda com atraso".



2) Os dados são confiáveis ou estamos falando de uma projeção?

Antes de serem divulgadas, as projeções devem ser muito bem checadas quanto ao

que foi estimado. Erros entre milhares e milhões acontecem a todo momento, assim

como unidades e valores também são confundidos.



3) Há danos? Se sim, você conhece a extensão deles?

No rompimento da barragem do Fundão, de propriedade da Samarco, a primeira

notícia passada pela empresa era de que haviam se rompido duas barragens, a de

Fundão e a de Santarém. Acontece que o material que escapou do Fundão, passou por

cima da barragem de Santarém, mas esta última não se rompeu. Com base nesta

informação inicial, se projetou uma catástrofe muito pior do que realmente aconteceu

(o que já foi um show de horrores). Como consequência, se perdeu um tempo precioso

que poderia ter sido utilizado com medidas paliativas para uma ação menor.



4) O tom que se pretende usar está de acordo com o que é esperado?



Notícias ruins podem ser escritas de diversas maneira. Não no sentido de serem

maquiadas, mas no de que deve ser precisa dando a conhecer aquilo que é essencial e

não o fato como um todo



Uma vez verificada a lista acima e tudo está certo, você vai redigir ou ensaiar sua

comunicação, caso seja um pronunciamento. O próximo passo é chamar um

interlocutor confiável (pode ser de qualquer natureza, um especialista em crises, por

exemplo) e dividir com ele sua situação e a linha de ação que você pretende adotar.

Isto feito, faça algo que é muito difícil para todo mundo fazer, mas que na crise é

fundamental: escute o que o interlocutor vai lhe dizer! Não escute o que você quer

escutar. Escute o que ele diz.

Tudo escutado, agora analise e verifique se está mais confortável com a linha de ação a

ser tomada. Não ficou contente, volte ao passo anterior. Repita o processo até estar

tranquilo e só então tome a ação.