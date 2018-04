Desperta!!

Pode comemorar!!!!!

Você ganhou mais um dia. Mas para receber o seu prêmio integralmente você deve comprovar que está em dia com as prestações do carnê do Baú da Felicidade. Se você viveu bem cada dia até agora, intensamente, com entrega total, está em dia; se está em dia com o carnê de consumo tempo x conteúdo, seu prêmio neste dia será ainda melhor.