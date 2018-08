A arte de ser famoso por ser famoso

Se você fez graduação ou pós-graduação em Marketing, rasgue seu diploma! Nenhum curso conseguiu explicar ainda como se fica famoso por ser famoso.



Hoje em dia, não há ninguém que não tenha ouvido falar das Kardashians. Embora as mulheres Kardashian-Jenner não sejam exatamente as melhores modelos, essas mulheres definitivamente se tornaram estrelas e empresárias de sucesso por si mesmas - no país do empreendedorismo: EUA. Até mesmo Kylie Jenner (que tem apenas 20 anos) conseguiu nos EUA uma fortuna de US $ 900 milhões em apenas um período de três curtos anos.



Então, como as Kardashians se tornaram tão ridiculamente ricas e famosas e como conseguiram manter seu status por tanto tempo? Aqui estão 9 estratégias de marketing que fizeram das Kardashians nomes conhecidos hoje:



1. Surfe as ondas no momento certo

Enquanto as Kardashians aproveitaram a onda dos reality shows para ficarem famosas, elas ainda conseguiram se alavancar para migrar o sucesso nas redes sociais, novamente, no momento certo.



2. Siga o dinheiro

No país com um dos maiores mercados consumidores do mundo, facilidades financeiras, política madura, economia aberta e incentivo ao empreendedorismo, esbanjar seu estilo rico de vida também é um negócio muitíssimo lucrativo.



3. Não existe publicidade negativa.

Antes de Kim Kardashian se tornar o magnata dos negócios que ela é hoje, ela chegou à fama (ou infâmia) com um acidente de relações públicas na forma de um escândalo sexual com seu ex-namorado. Sendo a Kardashian que ela é, ela conseguiu transformar esse incidente escandaloso a seu favor, iniciando seu próprio reality show, "Keeping up with the Kardashians". Hoje em dia, elas recebem milhões diariamente apenas para viver suas vidas na frente de uma câmera.



4. Visibilidade é uma obrigação

Diga o que quiser, mas uma das razões pelas quais as Kardashians conseguiram permanecer no topo da popularidade, porque elas sempre se certificam de ser vistos pelo público. E uma vez que não há como negar que as Kardashians são extremamente hábeis em monopolizar - e permanecer nos - holofotes, elas são ótimos influenciadores e embaixadores da marca para estilistas populares como Balmain e Adidas. Apenas uma foto delas usando ou usando um produto poderia produzir milhões de dólares em vendas.



5. Deixe os paparazzi tomarem o volante

Antes de Kylie dar à luz sua filha Stormi, todos estavam esperando por ela para confirmar sua gravidez. Kylie manteve sua gravidez em segredo - um total de 180 dias que só fizeram o público e os paparazzi ficarem mais selvagens.



6. Crie drama

Bruce Jenner era alguém que não era considerado importante nas mídias sociais até que ele fez a transição para Caitlyn. Desde então, todos pagam para ver o que está acontecendo em sua vida comprando livros e revistas. Nos episódios do show, também sempre vemos atritos e problemas a serem resolvidos.



7. Não tenha medo de se expandir

Se essas pessoas receberem milhões simplesmente vivendo suas vidas na frente de uma câmera, quanto mais elas fariam se vendessem suas próprias mercadorias? Isso é exatamente o que Kim e Kylie devem ter pensado antes de entrar no negócio - além de estrelarem seu próprio reality show, as irmãs Kardashian também construíram seu próprio império de saúde, moda e beleza. Elas têm um dos maiores seguidores da mídia social na Internet, e elas o usaram em proveito próprio. Quanto mais elas postam sobre seus produtos, mais elas arrecadam milhões.



9. Família

As Kardashians podem não ser tão relacionáveis ??quando se trata de seu estilo de vida rico e famoso, mas os espectadores ainda são capazes de se identificar com elas porque são uma família. E como qualquer outra família, elas sempre se certificam de ter proteger os outros, independentemente da situação, mesmo depois de muito drama. Isso os leva ao público e atrai ainda mais espectadores para o show.



10. Ame seus fãs

Um fator importante a respeito de por que elas são tão amados por muitos é que elas são amigáveis ??e geram valor para seus fãs. As Kardashians nunca se esquivam de interagir com seus fãs ao mesmo tempo em que promovem sua crescente marca.

Enquanto as Kardashians fazem parecer que elas são famosos apenas por serem famosos, não se deixe enganar por esses rostos bonitos. No mercado voraz do país do empreededorismo, a equipe Kardashian conta com águias de marketing e gestão de marcas.