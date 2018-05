Áreas muitas vezes negligenciadas sofrem com o frio, a falta de glândulas sebáceas e atritos do dia a dia

Elas não são assim as preferidas do corpo, pelo contrário. Joelho e cotovelo são aquelas partes que ninguém gosta muito ou nem lembra que existem. Porém, precisam de cuidado extra para não chamar a atenção por motivos ruins.

Joelho e cotovelo são os primeiros mostrar sinais de ressecamento com a queda da umidade do ar e da temperatura. "Isso acontece, pois juntamente com as mãos e os pés, essas são áreas que têm poucas glândulas sebáceas, portanto mais sujeitas à desidratação. Além disso, como são regiões de atrito e de dobra, elas sofrem com o traumatismo do dia a dia, fazendo com que a pele fique endurecida e com aspecto áspero", afirma a dermatologista Thais Pepe, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia.

Para evitar o ressecamento, não basta passar qualquer creminho. É preciso adotar dois cuidados: esfoliação e hidratação intensa.

Esfoliação

Para a esfoliação, como são áreas mais ricas em queratina, dá para usar partículas esfoliantes maiores. Uma alternativa é a ureia, que pode ser usada em concentrações altas, como 15 a 20%. Para uma ação mais potente, deve ser aplicada à noite e coberta com papel-filme ou filme-plástico. "Esse processo pode ser feito uma vez por semana (ou diariamente no caso da ureia) e isso tende a deixar a epiderme mais macia, pois a pele que estava por baixo, coberta pelas células mortas, é mais jovem e com maior poder de hidratação", diz a dermatologista.

É importante que a pele esteja úmida para facilitar na hora de espalhar, garantindo uma aplicação mais confortável e segura. Faça movimentos circulares repetidos, estimulando a circulação.

Hidratação

Depois disso, é hora de hidratar. "As substâncias hidratantes vão proteger a região contra a desidratação e os atritos. Vitaminas E, C, pro-vitamina B-5, nutriomega 3, 6, 7 e 9, DSH CN e os óleos naturais, como o de amêndoas, maracujá, framboesa, girassol, e manteigas, melhoram a textura, nutrição e radiância da pele", afirma.

Se a pele estiver com uma cor acinzentada, a médica recomenda hidratantes específicos (geralmente com ácido salicílico) para penetrar melhor. Nesses casos, os hidratantes comuns ajudam, mas são menos eficientes.