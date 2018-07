Na página da história que está sendo escrita hoje você é o personagem principal. Já definiu qual será o seu papel? Seja um agente, um personagem atuante, protagonista de si mesmo e não uma vítima coadjuvante. Use o melhor do seu talento e ocupe seu espaço em cena de maneira criativa, determinada, produtiva e, principalmente, ética. Decida o que você quer e entre em ação, vá atrás, faça acontecer. Há duas possibilidades de resultados: a consagração com aplausos e também a vaia; tudo sempre pode dar certo ou dar dar errado. Esteja preparado para errar e também para acertar, mantendo mais forte em você a segunda possibilidade pois " acertar é humano. Não se contente em somente abrir uma fresta nas cortinas para ver a plateia ansiosa pelo espetáculo, sem entra em cena. Peça que as cortinas se abram e assuma o seu lugar no espetáculo. Se entrar com segurança e verdade o aplauso será estrondoso e ainda terá que dar bis. Posso te anunciar...

Senhoras e senhores a "Cia Vida que Segue" tem o prazer de apresentar para mais um espetáculo inédito... você!

Luzes, ação!!!