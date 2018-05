Habib´s traz copos do Street Fighter

Cada vez mais marcas populares estão entrando no universo dos games. A rede da vez é o Habib´s (e Ragazzo) se renderem ao mundo geek. Em uma ação de licenciamento firmado com a Capcom, o restaurante anunciou a chegada dos copos do Street Fighter. Com uma arte mais antiga, o brinde traz a nostalgia dos primeiros games da série.

A mecânica é muito simples. Na compra de qualquer bebida de 500 ml, o cliente pode escolher um dos copos para levar para casa. São 12 modelos dos personagens Ryu, Blanka, Sagat, Ken, Guile, Dalsin, E. Honda, Vega, Zangief, Chun-Li,M. Bison e Balrog. Para completar ainda mais a nostalgia, os fãs da saga podem ainda ver o antigo (mas antigo mesmo, de 1995) desenho da franquia disponível no Netflix.