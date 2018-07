Quantos familiares seus são trolls da internet? Espero que zero. Mas se você estiver na dúvida, vale a pena fazer a diligência principalmente com a garotada e os mais 'brigões'

Já batemos tando nas teclas de fake news e cyberbullying nessa coluna e nosso maior medo sempre foram os hackers profissionais que sabem se manter anônimos. Mas agora percebemos que precisamos falar também dos amadores – difamadores e assediadores da internet: os trolls.



Os trolls aproveitam a proteção da distância para agredir, difamar, perseguir e assediar. Eles também criam e espalham fake news e fazem cyberbullying e cyberstalking.



Podem começar com uma brincadeira entre amigos, podem ser justiceiros online e podem ser seres infelizes buscando a satisfação pessoal em denigrir o outro aproveitando a proteção de causar o assédio remotamente. De qualquer maneira, difamação e assédio são crimes e o círculo está se fechando para estes infratores.



3 tipos comuns de assédio online



1) Difamação e calúnia em sua conta pessoal

Este é o caso mais comum. As pessoas usam a própria conta e não escondem seu nome.



Estão sujeitos a crimes de: Calúnia e Difamação, Injúria, Discriminação e Preconceito.



2) Escrever comentário no perfil da pessoa assediada.

Neste caso, nossa orientação para a vítima é tirar foto da tela, fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia digital e contratar um advogado para iniciar um processo. Além disso, você pode bloquear o ofensor ou ligar o filtro de comentários em sua conta para remover palavras indesejadas. Sempre aconselhamos não revidar e não interagir com os agressores.



Estão sujeitos a crimes de: Calúnia e Difamação, Injúria, Discriminação e Preconceito.



3) Criar uma conta de perfil falso para cometer difamação e assédio. Este é o caso mais grave dentre os trolls amadores. O combate é moroso e pode causar muito embaraçamento, entretanto esta ação é crime e deve ser combatido.



Estão sujeitos a: Crime de Perfil falso, Calúnia e Difamação, Injúria, Discriminação e Preconceito.



INSTAGRAM



A rede social da moda, o Instagram, tem sofrido muito com estes trolls. São tantos novos usuários e tantos problemas como pornografia, tráfico de armas, violação de direitos autorais, pedofilia, que eles necessitam de tempo para resolver os mesmos. Antes que o Instagram vire um purgatório de "reclamões", precisamos agir.



TWITTER



O Twitter tem um vasto histórico de ser a rede dos "reclamões". Apesar de a cultura ainda existir, os processos começaram a aparecer principalmente para aqueles que têm muitos seguidores.



DEFENSORES ONLINE



A demora dos processos, da ação da polícia e dos administradores das redes sociais acabam gerando outro problema: os defensores online. Estes defensores acabam optando por se defender fazendo as mesmas ações dos agressores e viram também trolls online. Este ciclo vicioso precisa parar. Por isso, segue o guia definitivo de defesa a trolls online:



Guia



1) Tire foto de todos os assédios.



2) Se o assédio for na sua conta: bloqueie a pessoa ou ligue o filtro de comentários na sua conta.



3) Se a pessoa mostrar seu nome:



- Faça um registro de queixa na policia ou delegacia digital

- Faça a denúncia da postagem ou da conta na rede social. Procure na internet como fazer a denúncia em cada rede social. Peça aos seus amigos e familiares que façam o mesmo.

- Envie uma carta para a rede social pedindo a retirada do conteúdo (http://www.safernet.org.br/site/prevencao/orientacao/modelo-carta).

- Contrate um advogado para instaurar um processo.



4) Se a postagem for anônima: faça os passos acima e peça ao advogado para incluir no processo o pedido dos dados do criador da conta.



5) Não interaja com trolls. O objetivo deles é irritar, então simplesmente ignore-os. A regra de ouro das redes sociais é: seja positivo ou fique quieto.



6) Não tente fazer justiça com as próprias mãos e não se torne mais um troll na internet.



7) Ao fazer críticas: seja gentil, seja objetivo e específico, seja claro no seu objetivo em como resolver o seu problema, não faça em anonimato.



8) Dê o exemplo, use a lei quando se sentir injustiçado e pare de criticar: se você tem algum familiar, colega ou amigo, eduque-os para que posssamos acabar com os trolls da internet, afinal a melhor maneira de mudar o mundo é com nosso próprio exemplo.