Frostpunk e o desafio de sobreviver

Existe aquele tipo de jogo que faz você ficar refletindo por diversas coisas depois de desligar o vídeo. Não por você ter feito alguma jogada mitológica ou aquela que tenha afundado toda a sua campanha, mas por te fazer sentir que o destino de pessoas, com histórias e necessidades únicas está em suas mãos. O Frostpunk é um deles.

O jogo te coloca no controle de um grupo de sobreviventes que conseguiu escapar do congelamento do planeta com uma espécie de caminhão que funciona como o aquecedor central da sua recém-criada comunidade. O jogador precisa controlar com bastante atenção o consumo de recursos como comida, carvão (o mundo está congelando, lembra?), madeira e outros coletáveis para manter uma cidade rodando em um cenário não tão amistoso.

O mais interessante é o desenvolvimento da campanha principal. No decorrer do tempo, com todas as alterações de temperatura, você é obrigado a tomar decisões e resolver dilemas que impactam diretamente na sua moral como governante da cidade como com a felicidade geral das pessoas. São leis que permitem a jornada de trabalho dupla, tratamentos médicos não ortodoxos e até mesmo a liberação de trabalho infantil para funções das mais leves para as mais pesadas- mexendo com seu psicológico do que é certo ou errado.





Cenário gélido é desafio dos jogadores Foto: Divulgação

Você ainda deverá escolher uma doutrina das duas disponíveis para administrar sua sociedade. A escolha entre um militarismo e religiosidade, cada uma com sua ideologia específica, balizará como os cidadãos serão recebidos pelo poder. Seria com medo da opressão ou o acalanto de uma força espiritual maior? A decisão é toda sua.

Frostpunk te coloca de frente com a morte dos seus comandados, a fome, doenças e a falta de esperança de encontrar outros sobreviventes e até uma crise de refugiados e rebeldes. Um baita desafio para quem quer sobreviver, trazendo o melhor para seu povo. Um ótimo título da 11bit studios, também criadora do reflexivo This War of Mine.