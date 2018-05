Se sua empresa apresenta em curto prazo:

· Dificuldade em alavancar as operações diárias e não há possibilidade de

alteração da situação via alavancagem por bancos, empréstimos ou

equivalentes;

· Se o valor dos custos da alavancagem em médio prazo é maior que a

perspectiva de resultado para o período;

· Se as perspectivas do negócio não incentivam a entrada de novos recursos,

seja por bancos como por alianças ou novos investidores.





Preste atenção! Se sua empresa é pequena, está no início ou tem um ciclo de vida

muito breve, em todos estes indicadores, onde se lê "ano" troque por "semestre" ou

"trimestre".



Há autores que defendem o fato de fazer estudos para que estes prazos sejam os

menores possíveis, abreviando desta forma o ato de adotar medidas corretivas. Para

os interessados, indico a leitura do livro " A startup enxuta", de Eric Ries.



É evidente que no caso dos parâmetros de curto prazo, a crise remete ao risco da

continuidade do negócio, e pode ser que o momento de implementar modificações

agressivas tenha passado.





Se podemos classificar a empresa como em crise ou não, o mesmo não pode ser dito

sobre o "ponto de retorno". Este refere-se àquele último instante no qual uma

empresa ainda pode se recuperar da crise na qual se encontra e continuar a existir.



Um momento ou situação além do "ponto de retorno", define a impossibilidade

econômica de recuperar o negócio. Este ponto, além de ser algo absolutamente

subjetivo, passa pela necessidade de abordagem de todos os aspectos envolvidos na

questão e eu não sei como definir tais padrões.



A grande utilidade destas definições/parâmetros está no fato de indicarem qual é o

tempo certo do empreendedor buscar ajuda. Neste tipo de situação, o momento no

qual é tomada a decisão de iniciar um processo de turnaround é um dos fatores

fundamentais de sucesso.



O tempo de resposta é mais importante que os volumes, da mesma forma o fluxo de

caixa também é mais importante que o resultado nas situações de crise.



Na maior parte das vezes, quando tenho a primeira conversa com empreendedores

cujas empresas estão em sérias crises, há uma preocupação muito maior com os

volumes de passivos que com os prazos nos quais eles estão vencendo. A impressão é

de que o valor é mais importante que o tempo.



Mas a realidade não é assim. Em gestão de crise, o tempo é literalmente o senhor das

coisas. Claro que uma certa proporção entre os valores é fundamental. Porém, na

maior parte das vezes, quando as pessoas procuram um especialista em recuperação,

o turnarounder, o prazo no qual poderiam ser tomadas ações de grande valia já

passou. Neste sentido, possuir alguns controles sobre o negócio é tão crucial quanto

ter noção do funcionamento do capital de giro.





Eu não tenho a menor ideia do porquê o resultado da empresa é visto como algo mais

importante que o ajuste ou a adequação do fluxo de caixa. Da mesma forma com que

se não tenho conhecimento das razões que levam os empreendedores a encarar o

volume de passivos mais importante que a adequação dos recebimentos em relação

aos pagamentos deste mesmo fluxo de caixa.



Explico: Uma empresa com excelentes resultados pode quebrar rapidamente se o fluxo

de caixa estiver muito "descasado". Ou seja, a empresa vende com excelentes

margens, mas aceita receber em um futuro distante e ao mesmo tempo se

compromete a pagar os fornecedores em prazo mais curto do que aquele no qual

receberá os valores relativos a estas vendas.

Neste caso, quanto mais ela vender, mais precisará de capital de giro. O resultado da

empresa estará maravilhoso, uma vez que o resultado não leva em conta os dias de

vencimento versus os dias de pagamento. Assim, mesmo com um excelente resultado,

pode acontecer a falência da empresa, pelo simples fato de não possuir caixa para

honrar seus compromissos.



Já uma empresa com terríveis resultados, mas com um fluxo de caixa bem ajustado,

pode viver muito mais tempo que o exemplo acima.



Para efeito de regra geral (lembre-se, sempre há exceções), vamos assumir que os

prazos para efeito de resgate da empresa são sempre fundamentais. Assim, na dúvida

é melhor pôr as barbas de molho. Reconhecer a crise mais cedo pode fazer toda a

diferença do mundo!







Para o empreendedor pode ser difícil saber e entender se sua empresa está ou não emcrise, e em qual momento desta, para que as atitudes certas possam ser tomadas. Viade regra, o empreendedor é um otimista. Desta forma, nem sempre é fácil aceitar quea empresa na qual ele colocou tanto esforço e dedicação não está indo da maneiracomo deveria.Por outro lado, devemos considerar que negócios normalmente sofrem oscilações,tanto no faturamento quanto no resultado. Estas oscilações podem estar relacionadasàs questões de sazonalidade, impactos macroeconômicos e eventuais ações deconcorrentes. Em suma, o resultado eventualmente oscilar e um ou outro fator não secomportar como deveria faz parte do negócio.Assim, nos deparamos com a necessidade de gerar parâmetros e barras comparativas,para saber se um negócio está ou não em crise, e se há necessidade de chamar umespecialista (turnarounder) para guiar seu barco através dos arrecifes e bancos deareia que são tão perigosos quanto dissimulados.Aqui, faço uma observação: Os indicadores que apresento neste artigo são os que euuso. Não há na literatura ou na legislação, pelo menos até onde eu pesquisei, nenhumindicador globalmente aceito. Não há algo do gênero "daqui para frente a empresaestá em crise" e "daqui para trás a empresa não está".A análise destes parâmetros tem que ser aplicada caso a caso, com muito carinho. Porexemplo, o "ponto de não retorno" para uma empresa pode não ter esse mesmoresultado quando usamos outros indicadores muito similares. Portanto, gostaria que oleitor levasse em consideração que os parâmetros aqui apresentados são os que euuso. Nada mais!Divido os indicadores em dois grupos: médio e curto prazo. Sob meu ponto de vista, sesua empresa se encontra classificada em qualquer uma das linhas abaixo, ela está emcrise.Se uma empresa apresenta em médio prazo:· ROI (Return On Investment) abaixo da taxa base de juros da economia ondea empresa se encontra por dois anos seguidos;· Redução no seu faturamento líquido por três anos consecutivos;· Redução no ROI e no faturamento líquido concomitantemente por doisanos consecutivos;· Crescimento do lucro bruto abaixo do crescimento do PIB por três anosconsecutivos;· ROI ou percentual do lucro líquido abaixo dos obtidos por concorrentes desua empresa de maneira "consistente".