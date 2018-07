Em 2018, cortes como o bob hair, o short hair e o pixie cut ganham força, contrariando o costume brasileiro do cabelão

Há poucos dias a apresentadora Rafa Brites aderiu ao bob hair, seguindo os passos da modelo Fiorella Mattheis e da atriz Cleo Pires. Elas fazem parte da nova onda de mulheres que aderiram a cortes de cabelo curtos em 2018.

No bob hair, os fios ficam acima dos ombros. "Dentre as variações que carregam esse termo, o bob hair tem ganhado cada vez mais adeptas e representa uma versão moderna do chanel. O corte é de fácil manutenção, mas é necessário cortar pelo menos uma vez no mês para manter o comprimento", diz a hair stylist Rosângela Rocha, do salão Maison Rocha.

Outra que aderiu aos cabelos curtos foi a apresentadora Fernanda Souza. O corte dela é o short bob, ainda mais curto, com bico e franja lateral. Segundo Rosângela, esses cortes valorizam os traços fortes de Fernanda e Rafa.

Ainda mais curtinho é o pixie cut, uma variação do joãozinho. A atriz Regiane Alves ousou e aderiu ao corte. "Como o cabelo curto mostra mais o rosto, esse corte não combina com todos os tipos, sendo mais indicado para rostos ovais ou triangulares. Regiane está com um pixie mais desfiado, que dá um ar despojado ao look, com franja e uma leve costeleta", diz a hair stylist.

Pixie/Joãozinho realçam extremidades, como nariz, queixo e orelhas. Por isso, quem deseja disfarçar esses pontos deve tomar cuidado com o corte.

Finalização

Tanto pixie quanto bob e short bob têm finalização prática. Uma pomada para cabelos pode ser usada para manter o penteado e modelar conforme o gosto. Quem deseja os fios mais despojados, aplica um pouco da pomada nas mãos e "amassa" debaixo para cima as pontas. Já quem quer os fios comportados, uma escova mais lisa dará o efeito desejado. Para uma ocasião especial, o wet hair, que é aquele cabelo com efeito molhado, é uma boa pedida.