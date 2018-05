O setor de franchising abriu uma porta promissora para diversos novos empreendedores. Movidos pela esperança de um negócio bem sucedido, estes investidores viram nas franquias uma inovadora forma de se tornarem "donos" do próprio negócio. Um perfil bastante peculiar deste tipo de empreendedorismo é a questão do empresário estar à frente de um negócio pela primeira vez, e contar com produtos e/ou serviços já conceituados no mercado é uma ótima opção de investimento. Entretanto, o fato de uma marca já ter conquistado seu lugar no mercado não é o suficiente para garantir o sucesso de uma franquia, e na verdade, é preciso que haja um conjunto de várias atribuições, como inovação, postura, criatividade e principalmente o planejamento tributário.

O planejamento tributário deve ser elaborado de acordo com a estimativa de faturamento da atividade que será desenvolvida, seja ela comercial, industrial e/ou prestação de serviços. Caso essa estimativa de faturamento em uma atividade comercial, por exemplo, não ultrapasse ao longo de um ano o valor de R$ 4.800.000,00, o planejamento tributário poderá ser para que a opção pela tributação do negócio seja pelo o Simples Nacional.

Vale destacar que não obrigatoriamente será o Simples Nacional o mais viável para aqueles que faturarem no ano de 2018 o relativo à R$ 4.800.000,00, pois existem casos em que valerá mais a pena que a tributação ocorra pelo lucro presumido, especialmente para os produtos que são adquiridos para revenda já com a tributação do ICMS-ST e/ou Pis/Cofins monofásicos, deixando claro que qualquer empresa necessita de um bom planejamento para não pagar impostos além do devido.