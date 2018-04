Fake Everything

Suponha que eu faça gestão do Destak. Eu posso passar localização, hashtags e a própria conta do Destak como entidade da rede social. Também posso adicionar os mesmos parâmetros para contas que considero inspiração como grandes celebridades e outras instituições de grande reputação. E também posso adicionar os mesmos parâmetros para os concorrentes.



E olha que medo! Sua gestão de redes sociais vai ficar automatizada.



Aumento de Seguidores



Qualquer outro usuário que postar algo com sua localização especifica, seus hashtags ou sua conta e a contas de inspiração, o software automaticamente vai curtir a publicação e começar a seguir a conta com o objetivo influenciar o ganho de mais seguidores. O software ainda deixa de seguir a conta em 24 horas caso a conta não a siga de volta.



Repost de influenciadores



Querendo "surfar a onda do momento", o software reposta conteúdo de seus influenciadores que estão se tornando virais. E aproveita para marcar os locais, contas e hashtags que interessam.



Aprendendo com os concorrentes



Ao monitorar os concorrentes, o software é capaz de detectar quais posts são mais populares e positivo e marcá-los que a empresa possa copiar a estratégia em seu benefício.



Contas fantasmas para influenciar



Ao postar uma notícias, contas fantasmas podem começar a criar sinais sociais positivos com curtidas, compartilhamentos e comentários.



A mesma ferramenta pode ser usada para o mau. Ela pode influenciar negativamente os posts dos concorrentes descurtindo e comentando negativamente. E até reportando como conteúdo impróprio para a rede social.



Fazendo vendas



Todas vez que a conta social ganha um seguidor, ela pode entrar em contato e começar uma conversa. Porém com um chatbot. Usando inteligência artificial, ela pode entrar em contato, fazer perguntas, adquirir insights e sugestões e ainda influenciar o usuário para fazer um compra.



Resenhas



Algumas redes sociais tem resenhas que podem ser feitas e manipuladas por contas sociais falsas também. Ao ler as resenhas antigas, podemos ser influenciados pelas resenhas passadas.



Rede de persuasão



No meio livro "O negócio sujo das Fake News", eu já havia escrito sobre o problema das redes de persuasão. As redes de persuasão têm contas e blogs que podem influenciar positivamente uma entidade e também influenciar negativamente a concorrência. Estas contas são anônimas e podem ameaçar opositores e escrever arquivos longos para controlar influência.



Fake Everything



Como sempre, eu tento alertar ao máximo todos sobre os perigos da Internet. Estes software conseguem uma presença maior na internet e acabam nos influenciando. Nossa vida online precisa ser mais segura, mais policiada e precisamos equilibrar a internet. Todos tem direito a falar e serem escutados na internet, sempre com bondade e inclusão.

Existem 7 fatores principais que modelam um comportamento na rede social: cultura que é o conteúdo do post, fotos e videos. Temos o local da marcação, as pessoas e entidades marcadas com o "@". E os hashtags que são os tópicos, por exemplo #jornaldestak. Estes posts levam curtidas e, quando existe a opção, "descurtidas". E mais comentários e compartilhamentos.E para nosso artigo, vamos considerar 3 redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter.Já existem softwares que nos permitem monitorar estes 7 fatores acima nas principais redes sociais automatizando o trabalho de gestão de redes sociais e otimizando ao máximo o resultado.