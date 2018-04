O diabete melito é uma doença caracterizada por hiperglicemia, resultante de problemas na secreção de insulina, da ação da insulina ou ambos.

O mundo vive uma epidemia de doenças causadas pela inatividade física (sedentarismo) e umas das doenças é a Diabetes.

Uma doença que acomete mais de 12 milhões de Brasileiros, 12% das despesas globais de saúde são gastos com a doença, existe uma estimativa do INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION , IDF (Federação Internacional de Diabetes) que em 2045 o número de pessoas com diabetes na América do sul e central aumentará 62%.

Esses dados servem para nos alertar o quanto a diabetes vem aumentando no Brasil e no mundo.

A melhor e mais barata prevenção para essa doença é o exercício físico, já esta comprovado que a prática de exercícios reduz os níveis de glicemia no sangue e diminui os riscos da doença.

O que temos de evidência é que a melhor estratégia para o tratamento de diabetes com exercícios é o treinamento concorrente, um treinamento que associa Treinamento aeróbio com Treinamento de força (musculação)

Recomendações

De acordo com a recomendação da Associação Americana de Diabetes, os adultos com diabetes devem ser aconselhados a realizar pelo menos 150 minutos, por semana, de atividade aeróbia de intensidade moderada (50-70% da freqüência cardíaca máxima), distribuídos por pelo menos 3 dias por semana, com não mais de 2 dias consecutivos sem exercício. Na ausência de contraindicações, os adultos com diabetes tipo 2 devem ser encorajados a realizar treinamento de força pelo menos duas vezes por semana.

Converse com seu médico, procure um professor de educação física e inicie essa mudança na sua vida.

Fico aqui com mais essa dica, e se você gostou, comente, tem mais dúvidas, é só perguntar.

Eu sou André Della Creche, Coach Esportivo, até a próxima!

