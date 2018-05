Com o avanço tecnológico e o acesso fácil a uma alimentação não saudável o ser humano vem se tornando cada vez mais preguiçoso, o grande problema da inatividade física são os grandes malefícios ao coração. As grandes metrópoles do mundo sofrem com índices de doenças relacionadas ao coração, isso porque o stress e o sedentarismo estão diretamente ligados a problemas cardíacos do século XXI.

O exercício físico tem efeito cardioprotetor, colaborando muito para a redução dos casos de doenças cardíacas, entre os benefícios do exercício na melhora da saúde do coração esta o aumento do colesterol bom, o HDL. Essa lipoproteína tem efeito protetor no coração, diminuindo a formação de placas de ateroma, que por sua vez causam arterosclerose, aumentando o risco de entupimento das artérias.

Além desse beneficio, o exercício físico ajuda a controlar os níveis hormonais no seu organismo, inclusive o cortisol (hormônio do stress), que em quantidades equilibradas é indispensável para a saúde do ser humano, porém em quantidades acima do normal se torna prejudicial.