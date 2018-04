Com o aumento da expectativa de vida, o idoso é o segmento populacional que apresenta maior crescimento, no Brasil e no mundo.

Com o aumento da idade o individuo fica suscetível a inúmeras patologias, decorrentes do envelhecimento natural.

Dentre essas patologias, as mais usuais são: artrite, artrose, osteoporose, doenças cardíacas, diabetes e hipertensão arterial.

A anos se estuda a participação do exercício físico no tratamento e prevenção dessas doenças, atuando como um mediador de qualidade de vida e longevidade na melhor idade, mas quais os benefícios que o exercício físico pode promover para esses indivíduos?

Com o fortalecimento muscular e ósseo, o risco de quedas que poderiam provocar fraturas é diminuído, reduzir níveis de triglicerídeos, melhora o nível de HDL (colesterol bom, protetor do sistema cardiovascular), aumenta a sensibilidade à insulina, diminuindo o risco de diabetes, melhora a condição cardiorrespiratória, melhora a flexibilidade, inclusão social, melhorando o aspecto psicológico, entre outros.

Acredito que já temos muitos motivos para introduzir o exercício físico na rotina dos nossos idosos, oferecendo uma melhor qualidade de vida, seja pela saúde, seja pela interação social.

Aposte nessa ideia, incentive nossos idosos a praticar exercícios físicos.

Fico aqui com mais essa dica, e se você gostou, comente, tem mais dúvidas, é só perguntar.

Eu sou André Della Creche, Coach Esportivo, até a próxima!







A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO ENVELHECIMENTO Cristian Civinski, André Montibeller, André Luiz de Oliveira FISIOPATOLOGIA DA OSTEOPOROSE E O EXERCÍCIO FÍSICO COMO MEDIDA PREVENTIVA Fabiana Cristina Zazula, Marli Aparecida dos Santos Pereira

Referências