Está no ar uma nova manhã.



Não há nada como uma manhã para encher um coração de esperança. Sua inteligência, seu talento, seus dons e virtudes devem ser bem aplicados na tua obra.



Cada minuto bem vivido e bem trabalhado será um exercício profundo de aprimoramento do seu intelecto, emoções e do espírito.





Não desperdice um só segundo do dia que você ganhou pois ele tem muito valor.



Esteja pronto e disposto para as oportunidades que vão aparecer. Que você consiga percebe-las.



Viva tudo o que tem direito tirando todo o proveito de cada experiência que viverá. Cada segundo tem que valer e merece um registro especial no seu arquivo pessoal.



Já dizia o poeta Vinícius:



Vida é uma só. E é pra valer.



Então vamos lá.



Faça valer.



Faça valer a pena.



No ar a partir de agora, a sua graça, o seu talento,



a sua criatividade, a sua inteligência, sua beleza, sua simpatia, a sua sensibilidade e a sua humildade.



Está no ar uma nova manhã.



Feliz Dia Novo!