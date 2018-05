A sua maneira de dizer que está de bem com vida vai fazer a diferença neste dia

Está no ar uma nova manhã...



Este será um dia especial só porque você vai querer.



Pense que um lugar de sonhos.



Resgate a imagem das pessoas que mais gosta, vista a roupa que faz você se sentir bem e vá se mostrar por aí.



Vai ser bom o efeito de sua chegada a todos os lugares. Você vai ser bem visto e será bem vindo.



O seu jeito leve, bem humorado, acolhedor e honesto de ser vai contagiar a todos onde por onde passar. Ambientes nervosos e pessoas tensas ficarão aliviados com a sua presença.



Não precisa e não adianta fabricar este personagem, por vaidade simplesmente, por política. Apresente-se ao mundo com sua integridade e naturalidade.



Esta é a sua verdade.



No ar deste dia o seu brilho,



a sua inteligência,

o seu bom caráter,



a sua simpatia,



a sua atitude.



A sua maneira de dizer que está de bem com vida



vai fazer a diferença neste dia.



Feliz Dia Novo!