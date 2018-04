Emocione-se, você sente, logo existe.

Você respira o ar de uma nova manhã para ser mais. Mais você.

Não há porque estar contrariado mesmo tendo deixado o aconchego de sua cama quente. O mais importante é o seu contrato com a vida continua valendo para o dia de hoje, sem que você precise pagar por isso. Você só paga para se manter do jeito que você escolheu viver.

O bem da vida, o mais valioso de todos os bens, é de graça. Por isso, agradeça.

Cada um na sua, tem a chance de mostrar suas intenções e, principalmente, investir em ações. Boas ações na para realizar lucro no presente e também garantir lucros e dividendos no Futuro.

Você, do seu jeito, com sua sensibilidade, nas suas circunstancias, conforme suas possibilidades, poderá acrescentar algo positivo ao seu habitat e ao universo. O universo não é longe. Ele começa aí perto de você, começa pequeno, está no princípio ativo de seus propósitos. E fazer pelo universo não significa nenhuma mania de grandeza. O que você faz sempre impacta o universo. Seja uma pessoa positiva e produtiva vitaminando tudo a sua volta.

Nesta produtividade não importa quanto você pode fazer, quem pode mais, quem pode menos, quem pode muito. Sempre se pode fazer algo.

Pequenas atitudes, gestos e palavras são capazes de grandes transformações. Comece a mudar o mundo a partir do seu lugar.

Não esqueça de um toque da sabedoria chinesa " ANTES DE TRANSFORMAR O MUNDO , DE TRES VOLTAS DENTRO DA SUA CASA".

O dia está aí para receber o seu melhor conteúdo e também para você usufruir do melhor

Feliz Dia Novo!