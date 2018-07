E o medo de mexer na máquina? Foto: Divulgação



Trocar qualquer peça do computador, pelo menos para mim, pode ser uma tarefa de tirar o sono. Diferentemente do console, onde todo o hardware já está montado pela fabricante, o PC precisa de atualizações e/ou substituições periódicas em algumas peças como placa de vídeo, memória, coolers etc.

Me chamou a atenção o novo serviço oferecido pela fabricante Kingston e o KaBuM!, loja online, que criaram um suporte para auxiliar o consumidor a instalar SSD´s- aumentando a capacidade de memória dos computadores dos usuários. O serviço é gratuito e está disponível de segunda a segunda-feira, 24 horas por dia.

Ao adquirir qualquer SSD da Kingston no site do KaBuM!, o consumidor receberá um código por e-mail. Com o código em mãos, basta ligar para o suporte técnico da Kingston, que explicará em detalhes como deve ser feita a instalação do produto e acompanhará o usuário passo a passo, até a finalização do processo.

Os vídeos tutoriais do Youtube são muitos, mas ter uma aproximação com a produtora do equipamento passa mais segurança de estar fazendo o upgrade da maneira correta. Excelente iniciativa para se aproximar e cativar usuários. Que venham os suportes de todas as peças!