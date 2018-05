Desfile de chapéus no casamento real

voilette (aquele véuzinho) está super em alta.



Pouca gente aqui no Brasil ousa usar chapéu em festas, mas no Reino Unido o acessório é comum em eventos diurnos ao ar livre ou, em versões adaptadas, à noite. No casamento real do príncipe Harry com a a atriz Meghan Markle ele fazia parte do dress code.Chapéus, casquetes ou fascinators (mais como um adorno de cabeça com plumas ou pedraria) de todos os tamanhos e estilos foram vistos. A maioria combinava o acessório com o vestido, mas é possível também combinar com a bolsa, o sapato ou com algum tom do resto do look. OEsse item da moda tem várias pegadinhas. O mais tradicional é usar o adorno do lado direito da cabeça. Cumprimentos com beijinhos exigem uma dinâmica especial. Ele não deve ser tirado nem em locais fechados, nem na Igreja (imagine a confusão no penteado se isso fosse necessário).Confira os melhores chapéus do casamento real e escolha o seu preferido.