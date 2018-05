Emocione-se.

Você pode tudo outra vez.

A vida te chama

Está no ar uma nova manhã.

Qual a melhor coisa que você tem pensado nos últimos tempos ?

Que ideia boa você tem cultivado?

Que frutos tem colhido ?

Tem se dedicado a monocultura ou tem diversificado ?

Será que hoje vai chover na sua horta ?

E se não chover, você está disposto a irrigar sua lavoura com reservas próprias?

Você depende exclusivamente dos céus ou já aprendeu os segredos da criação e sabe manejar a natureza a seu favor ?

Confie, tenha esperança, mas não espere.

Faça o que está ao seu alcance mesmo que sol esteja queimando forte e a sombra esteja atrativa.

Lembre-se que você é um parceiro do criador. E este é o oitavo dia da criação para a sua obra.

Use bem seus talentos que tudo que você tocar florescerá.

Exatamente agora, com os primeiro pensamentos do dia você cria as condições para fertilizar o campo a sua frente.

E tenha certeza, a colheita será farta se você plantar bem.