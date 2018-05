Saiba se sua empresa está numa

A vida de uma empresa não é algo linear. Eu não conheço o caso de nenhuma

empresa que abriu as portas e simplesmente cresceu, lucrou muito, cresceu mais,

lucrou mais e foi indo assim ao longo de toda a sua trajetória.



A maior parte das empresas bem-sucedidas iniciaram um negócio, obtiveram algum

êxito, tiveram vários problemas, que foram tratados. Então, corrigiram o curso e

voltaram a crescer... até o momento de surgir um novo grupo de problemas (que

aqui vamos chamar de crise), solucionarem a nova crise e voltar a progredir.



A capacidade de superar as diversas crises e obstáculos no percurso é a

característica definidora das empresas duradouras.

Neste espaço, tratarei de forma mais direta as diferentes maneiras de se lidar com

as crises. Se em um primeiro momento pode parecer para o empreendedor novato

que as crises são algo caótico e não natural, para o gestor experimentado a

situação é tão comum quanto a tempestade é para o capitão de navio.



Não é sensato decidir ser marinheiro e acreditar que não haverá tempestades ou

mesmo tufões no meio do caminho. Estes são fenômenos naturais, e até certo

ponto previsíveis e superáveis para os adequadamente treinados, informados e

bem posicionados.



Por outro lado, também não é coerente acreditar que tudo ficará bem se você não

sabe se preparar e reagir da forma correta à tempestade. As ondas têm um

sentido, uma altura, uma intensidade e uma frequência, você tem que posicionar

seu navio de forma adequada em cada momento da tempestade, se esperar

continuar flutuando até o fim dela.



A primeira lição, portanto, é entender que as crises são parte do negócio. Assim

sendo, é absolutamente imperativo que todo gestor tenha um conhecimento

básico para lidar com elas.

O primeiro passo é saber diferenciar uma crise de um problema isolado ou de uma

situação adversa, que pode até gerar desconforto com uma conjunção de fatores,

mas que não compõe uma crise.



Não há uma definição de manual ou dicionário para o conceito de "Crise

Empresarial". Então, vamos ficar com um conceito mais genérico, mas que

funciona bem. A crise na empresa é definida por uma tendência ou série de

eventos onde as coisas "saem dos trilhos", gerando desorganização, conflitos e

incapacidade de se gerir o negócio dentro daquilo que é ou era esperado e

planejado.



Há alguns indícios bons para ajudar a definir a situação mais grave de outras não

tão significativas ou mais corriqueiras:



· Na crise se perde o controle sobre os desdobramentos das ações. A gestão

atua em um sentido, mas os resultados obtidos andam em outra direção;

· As perdas potenciais ou já realizadas são significativas e ou podem colocar

o futuro da empresa em risco;

· A gestão da empresa, não consegue por si só superar os obstáculos

oferecidos pelo conjunto de problemas.

Se sua empresa se encontra em qualquer um dos pontos acima, é bem provável

que esteja passando por uma crise.