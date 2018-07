Os fornecedores são a linha mais fácil de manter a comunicação, porém os mais difíceis de controlarmos o que eles devem saber ou não. Explico: Se sua empresa soube montar um relacionamento adequado com seus fornecedores ao longo de sua existência, estes deverão saber muito sobre o que acontece com sua empresa. Este é um caminho de duas vias que geralmente rende bons frutos ao longo dos anos. Seus fornecedores conhecem bem sua empresa e sua empresa conhece bem seus fornecedores. E quando ela entra em crise, é de se esperar que seus fornecedores tomem ciência da natureza da crise, assim como de seus efeitos.

Ocorre que seu maior financiador de capital de giro são seus fornecedores e neste sentido é fundamental mantê-los. Como crises severas significam dificuldades de pagamento, pagar os fornecedores pode se tornar um desafio. É por isso que se comunicar com os fornecedores geralmente é uma tarefa simples, mas manter-se fiel ao que foi comunicado já não é tão simples assim.

Algumas dicas que podem ajudar muito.

1º) Como o relacionamento é próximo, seja tão transparente quanto possível. Não gere expectativas otimistas ou que não sejam exequíveis. Como o fornecedor é em boa parte das vezes um velho conhecido e ninguém gosta de prejudicar amigos, a tendência é que as empresas em dificuldades acabem por minimizar suas dificuldades, gerando falsas expectativas em sua capacidade de pagar, principalmente as iniciais. O pior que pode acontecer com um fornecedor é o cliente renegociar a dívida e falhar no primeiro pagamento. Muito melhor negociar o primeiro pagamento para 90 dias que aceitar uma negociação para 60 dias e atrasar 30.

2º) Fortaleça o conceito de "uma equipe, um objetivo" e a parte que cabe a cada um dentro deste conceito. Esclareça as dificuldades que ocorreram por parte de sua empresa e a necessidade que haverá de dar continuidade a esta parceria.

3º) Estabeleça um fluxo de informação alternativo pelo período mais crítico da crise. Se normalmente a maior parte da comunicação é trocada entre assistentes ou encarregados no fluxo normal das atividades, pode ser uma boa ideia fazer com que gerentes ou diretores passem a ter uma linha de comunicação mais frequente durante este período.

4º) Alinhe sua estratégia futura. Fornecedores, assim como bancos, durante a crise precisam ter uma noção de que "um futuro" está sendo providenciado e é atingível.

5º) Lembre-se de que a credibilidade, assim como em todas as outras linhas de comunicação, é fundamental, mas que o bom senso naquilo que está sendo comunicado é tão importante quanto a transparência com que essa comunicação é feita.