Conheça o corte de cabelo masculino mais procurado nessa temporada

Corte César, um clássico modernizado, tem sido o mais procurado na internet, de acordo com o Pinterest

O Caesar Cut, ou Corte César, pode parecer moderno mas, como o nome revela, existe há alguns milênios, quando era usado pelo imperador de Roma, Júlio César. E esse clássico está com tudo nessa temporada - com algumas atualizações, claro.



O truque do corte é uma discreta franja penteada para frente. Assim, mesmo curtinho, esse look ajuda a disfarçar entradas. Nessa estação, ele volta com as laterais raspadas, formando um degradê até o topo.



No Brasil, a ferramenta Pinterest registrou aumento de 235% no número de fotos salvas de cortes de cabelo masculinos comparado ao ano passado. O corte estilo César desponta como o cabelo da temporada, com crescimento de 60% no número de posts salvos em três meses.