Todo dia é dia para começar algo novo nem que seja pela experiência

Queira...



Queira mudar as coisas. Queira ver as coisas acontecer. Não queira apenas falar sobre elas. (J.K. Galbraith)



Feliz Dia Novo!



Como é bom encontrar você aqui e poder redundar, dia após dia nesse bom dia, que é tudo o que eu tenho pra te dizer e desejar.



Junto com o " bom dia" desejo tudo o que pode caber dentro do que pode ser um bom dia pra você. Inclua aí a lista do que é bom e importante nesse pacote concentrado de intenções e "feliz dia novo".



Dedique algum tempo para prestar atenção sobre o seu caminho de evolução, seus movimentos na vida.



Cuidado para que distrações não promovam uma ilusão, fazendo você pensar que está em movimento quando na verdade pode estar em um simulador virtual. Confira o espaço real para saber se não está andando em círculos ou mesmo correndo em uma esteira sem sair do lugar, viciado na mesma paisagem e nas mesmas emoções paralisantes...



Se o caminho que você planejou é muito longo, não se desespere com a distância que ainda falta para chegar, que bom que o caminho é longo. Concentre-se no próximo passo. Ou mesmo, no primeiro passo, se decidir-se por uma nova rota. Todo dia é dia para começar algo novo nem que seja pela experiência.O mais importante da vida é a experiência. Só através do que vivemos construímos uma história, uma memória, uma importância, um legado. O que não sai da imaginação não entra para a história, a menos que você seja um escritor de ficção. Mas sua vida não é uma ficção.



Se o caminho que você planejou é muito longo, não se desespere com a distância que ainda falta para chegar, ao contrário, comece a gostar de um caminho longo.



Concentre-se no próximo passo. Ou mesmo, no primeiro passo, se decidir-se por uma nova rota. Todo dia é dia para começar algo novo nem que seja pela experiência. O mais importante da vida é a experiência. Só através do que vivemos construímos uma história, uma memória, uma importância, um legado. O que não sai da imaginação não entra para a história, a menos que você seja um escritor de ficção. Mas sua vida não é uma ficção. Caia na real...



Não para!



Emocione, você sente... logo existe.