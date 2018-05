Não é difícil concluir que a comunicação deveria receber melhor atenção em todas as relações, em todas as fases da vida, em todos os ambientes, e especialmente em todas as relações. Seja em nome da delicadeza, da cordialidade, educação, diplomacia, e especialmente, respeito com o outro. Não importa a idade ou status social. Vivemos um tempo em que todos tem muito o que falar e tem pouca disposição para escutar. Falamos muito com a gente mesmo, e com nossos botões, e as vezes, achamos que os outros deveriam saber o que sentimos e pensamos, com as poucas pistas tortas que damos . Esquecemos que os outros estão na mesma, imersos em seus mundos confusos e atordoados por suas urgências . Sendo assim a sintonia de fato não passa da superfície, da mera cordialidade muitas vezes. Já aprendemos que a arte da "escutatória" é mais importante do que a da oratória e precisamos praticar a atenção a todo momento. A comunicação só é eficiente quando uma mensagem é recebida, entendida, compreendida, aceita ou não. Alguém já disse que comunicação é o que se entende e não o que se fala. Quantos casamentos foram desfeitos, amizades rompidas, famílias divididas, conflitos políticos e até guerras se iniciaram por falha na comunicação.

No universo das empresas, com equipes e pessoas próximas umas das outras, mas desconectadas entre si, cada uma fechada em sua função, suas tarefas e seus prazos, a falta de comunicação natural, honesta e eficiente, não raro gera perdas e prejuízos. Qualquer consultor que visitar uma empresa, não importa o tamanho e o número de funcionários, perceberá que os problemas nem sempre se encontra na gestão, na qualidade dos produtos ou serviços ou nos processos. Os problemas quase sempre começam na comunicação entre as pessoas que controlam os processos, áreas, departamento, ou mesmo, na falta de comunicação.

O visionário empreendedor Elon Musk tem uma dica valiosa sobre o tema, especialmente nas organizações que querem ser produtivas. O modo como você se comunica pode influenciar na sua produtividade, segundo o bilionário. "Não use siglas ou palavras non-sense para descrever objetos, softwares ou processos. De forma geral, qualquer coisa que exija uma explicação inibe a comunicação", disse. E ainda emenda: "Nós não queremos ninguém que memorize um glossário apenas para realizar seu trabalho na Tesla". Para o mega empresário, Musk, a comunicação das pessoas dentro de uma empresa deve "seguir sempre o caminho mais curto para que o trabalho seja realizado", e não "a hierarquia de poder". "Qualquer gestor que tenta impor a comunicação através da hierarquia, logo estará trabalhando em outro lugar", não nas suas empresas. Para o bilionário, grande parte dos problemas que uma empresa enfrenta devem-se "à comunicação falha entre as áreas". Por esta razão, diz, é preciso deixar "livre o fluxo de informações" em todos os níveis e hierarquias. "Se para resolver algo em um departamento, um funcionário precisa falar individualmente com seu gestor, que precisará falar com seu diretor, que por sua vez falará com o VP, que falará com outro VP, que repassará a questão para o diretor, que falará com o gestor e que mandará alguém fazer o trabalho, coisas estúpidas irão acontecer. Precisa ser OK para um funcionário falar diretamente com quem precisa receber a mensagem pois, assim, as coisas certas irão acontecer". E para encerrar aqui cabe também clássica sabedoria do Velho Guerreiro Chacrinha: " Quem não se comunica, se estrumbica".