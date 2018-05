Treinou muito pesado e mal consegue realizar suas tarefas do dia, vou te ajudar com isso.

Estamos vivendo um momento de crescimento de práticas esportivas, e práticas de exercícios físicos, esse crescimento é muito positivo e tem que evoluir cada vez mais.

Mas, muitas pessoas não tem orientação do que fazer após um treino muito intenso, como se recuperar e ter um melhor rendimento nos próximos treinos.

Veja bem, todo organismo tem limites, e devemos ao longo do tempo conhecer esses limites do nosso corpo e respeitar o tempo de recuperação dele, não devemos extrapolar a linha de treino intenso com over training (excesso de treinamento), pois quando isso acontece o risco de lesão aumenta, e você pode colocar todo seu planejamento de treino a perder.

Converse com um professor de educação física, escute os sinais do seu corpo, se você está muito cansado, é um sinal que ele ainda não se recuperou, portanto, esse é o momento de você descansar para recuperar e voltar aos treinos.

O exercício só é saudável se feito com equilíbrio, exageros só vão lhe trazer lesões e desgastes emocionais.

Seja sábio, procure um profissional.

Fico aqui com mais essa dica, e se você gostou, comente, tem mais dúvidas, é só perguntar.

Eu sou André Della Creche, Coach Esportivo, até a próxima!