Se sua firma não tem um comitê de crédito considere a possibilidade de montar um

Trata-se de uma das poucas estruturas organizacionais que realmente fazem uma grande

diferença no seu negócio. Cerca de 99% das empresas concede crédito baseado em duas

fontes de informação: a análise de relatórios de empresas similares ao Serasa, ou baseados nas informações que são provenientes do departamento comercial. Ah, isso para as empresas que são cuidadosas com o crédito. Devemos lembrar que há um bom número delas que concede crédito baseados em pura sorte, sem realizar nenhum tipo de análise.



Ocorre que estas duas fontes (relatórios e comercial) são tendenciosas e limitadas. Os serviços de informação como o Serasa só dão informações sobre aquilo que já aconteceu. O

departamento comercial que por sua vez está em contato frequente com o cliente, pode

capturar informações mais rápidas que o outro. Mas estas informações via de regra são menos precisas e padronizadas.



Vem daí a grande vantagem de juntar as duas partes para conversarem com constância. Uma reunião, bem estruturada, entre os departamentos de cobrança (financeiro) e o comercial, feitas de uma a duas vezes por mês, pode ser de grande valia para o entendimento daquilo que acontece com o cliente e quanto crédito deve ser concedido a cada um deles.



Desta forma eliminam-se as tendências que podem predominar se apenas uma das partes for considerada. Um bom comitê de crédito pode ser o melhor e mais simples caminho para o gerenciamento adequado de seu capital de giro.