Os melhores aplicativos nos EUA para investimento automático em 2018

Nos EUA, os bancos inteligentes e o investimento automático estão agora ao seu alcance. Você pode escolher entre uma ampla variedade de aplicativos de investimento automático que podem ser executados no Android e no iOS. Esses aplicativos de investimento se conectam com seu banco e cartões, oferecem várias abordagens para automatizar seus investimentos e ajudá-lo a atingir suas metas de economia. Eu prefiro os que fazem investimentos para mim automaticamente com dinheiro parado e aqueles que arredondam contas para investir.



Alguns desses aplicativos usam algoritmos complexos para analisar seu perfil de investimento e implementar seu plano de poupança. Alguns aplicativos complementam suas economias, enquanto outros permitem que você controle totalmente suas finanças. Abaixo estão alguns desses aplicativos de investimento automático para 2018 que podem ajudar você a criar riqueza:



Digit



O Digit é um dos melhores aplicativos de economia automática, se você é um profissional ocupado ou um iniciante que não quer lidar com dinheiro constantemente. O aplicativo sincroniza com suas contas bancárias. Também analisa o fluxo do seu dinheiro. A cada 2 a 3 dias, o aplicativo determinará um valor de US$ 5 a US$ 50 que é seguro para transferir para uma conta de depósito Digit que seja segurada pelo FDIC.



Devido aos seus algoritmos de segurança para retirada, a Digit oferece o pagamento de taxas de saque a descoberto, caso uma transferência automática deixe de ser sacada. A partir da sua conta Digit, você pode solicitar dinheiro a qualquer momento e normalmente você o receberá no próximo dia útil.



Disponível no Android e iOS, salvar com o Digit é indolor e sem esforço. Você também ganha um bônus de poupança de 1%. Enquanto Digit é gratuito por 100 dias, a taxa subseqüente de US$ 2,99 por mês faz com que seja um desafio desafiar o crescimento da riqueza.



Stash



O Stash é o melhor para os investidores novatos ou para qualquer pessoa que queira investir nos mercados de negociação, mas não quer comprometer grandes investimentos. Por uma taxa mínima, você pode selecionar um portfólio que atenda à sua tolerância ao risco, bem como uma tática de investimento certa para você.



Seus investimentos são protegidos pelo SIPC (Proteção de Proteção ao Investidor de Valores Mobiliários) contra falha institucional, e seu dinheiro e suas participações estão escondidos na APEX Clearing Corp.

Ao investir, você pode começar com qualquer quantia monetária. Você pode comprar ações parciais para poder investir no mercado por um capital mínimo.



O aplicativo também utiliza a média do custo do dólar para ajudar no timing do mercado e reduzir o risco. Você pode investir no Stash gratuitamente durante o primeiro mês. Depois disso, você paga US$ 1 por mês se seu investimento for inferior a US$ 5.000 ou uma taxa de 0.25% se o investimento for superior a US$ 5.000.



Rize



O Rize é relativamente novo no mundo das poupanças e investimentos automáticos e é o melhor para pessoas que são novatas em poupar e orçamentar. Cada vez que você recebe seu contracheque, o Rize move dinheiro automaticamente de sua conta pessoal para sua conta Rize.



Rize incentiva você a se pagar primeiro, e isso oferece um interesse considerável. As atualizações de progresso podem ser enviadas por e-mail ou texto para ajudá-lo a acompanhar seu progresso. No entanto, o Rize ainda não tem um aplicativo para Android, apenas uma plataforma iOS. Rize pede uma contribuição mensal a qualquer quantia que você definir.



Acorns



Este aplicativo de investimento apresenta a você a opção de investir sem esforço. A Acorns vincula contas de despesas, de seus cartões de débito / contas correntes, cartões de crédito e PayPal, entre outros, e arredonda todas as transações para o dólar mais próximo.



Como você chegou a pelo menos US$ 5 em levantamentos, seu dinheiro é transferido para uma conta de investimentos, que a Acorns ajuda você a escolher. As opções de portfólio incluem fundos de índices de empresas como Pimco, Vanguard e iShares.



Acorns está disponível no Android e no iOS. As taxas são de US$ 1 por mês para US$ 5.000 e abaixo dos investimentos. Para investimentos acima de US$ 5.000, a Acorns leva 0,25% ao mês.



Satochi



Se você está curioso sobre criptomoedas e quer investir com risco mínimo, pode estar interessado em Satochi. O aplicativo investe seu dinheiro extra em moedas criptografadas como Ether, Ripple e Bitcoin. Você não precisa investir muito nisso, pois a Satochi facilita o investimento.



Satochi arredonda cada compra para o dólar mais próximo, e investe em um portfólio diversificado de criptomoedas. No entanto, tenha em mente que a criptomoeda pode ser um investimento arriscado. Para saber mais sobre o aplicativo, acesse www.Satochi.io.



Com esses aplicativos, você não precisa ir ao banco regularmente para investir. Você nem precisa pagar pelo uso de muitos desses aplicativos de investimento automático. Será mais fácil atingir suas metas de economia. O resultado ao longo de um ano é surpreendente.