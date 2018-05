Talvez seja meio cafona para quem vê de fora. Mas combinar roupas com os filhos é uma daquelas coisas ridículas que só quem ama além do bom senso entente.Eu e minha filha temos uma camisola igual. Quando eu entro no quarto dela de manhã e vejo o sorriso de alegria por estarmos vestidas iguais, eu tenho vontade de render meu guarda-roupa inteiro a um mundo de unicórnios, cachorrinhos, bolinhas, flores, rosa, verde-água e filós.Depois de quase me afogar em ocitocina, volto às minhas roupas normais. Mas guardo aquela peça para o nosso mimetismo e recorro à ela sempre que o mundo precisa de uma dose a mais de fofura.Veja algumas sugestões de marcas e produtos nesse formato: