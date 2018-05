Encontre sua força no outro e transforme isso em uma estética de harmonia

O que você pode fazer hoje para enriquecer sua existência?



Como a ideia é refletir sobre o dia vou mandar aqui, como sempre, despretensiosamente, minhas provocações para revelar o melhor de você.



Busque a simplicidade em tudo mas cuide para que a repetição não torne invisíveis pequenas grandes coisas prazerosas do dia a dia.



Celebre o novo que se repete todo dia.



Celebre o sol, a chuva, o riso da criança, do velho, do porteiro, do balconista, busque o abraço amigo, para o seu conforto interno e do outro também... E nessa conexão com os outros que acessamos e validamos nossa força e encontramos grande propósito da existência.



De que valeria tantos poderes em você se não for para entregar ao outro, ao mundo?



De que vale uma bateria carregada guardada em uma gaveta, e um aparelho desligado?



Encontre sua força no outro e transforme isso em uma estética de harmonia, prosperidade e construção de um mundo melhor a partir da sua casa, sua família, suas amizades, da sua rua, do seu trabalho, da sua empresa, da sua cidade...

Venha para esse dia com sua beleza e sua força...