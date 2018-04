A última crise financeira dos EUA foi em 2008 e a anterior em 2001. Muitos levam a crer que o ciclo econômico de recessão e bonança é um período médio de 8 a 18 anos. Estamos em 2018, e já se passou 10 anos da última crise. E o que mais espanta é que o mercado está extremamente positivo nos EUA.

Sendo brasileiro e tendo passado por tantas crises econômicas no Brasil, minha cabeça não pára de soar alertas. A economia está muito positiva.

E todas aquelas predições catastróficas que a automação iria sumir com os empregos? E que sites que oferecem serviços de US$30 por mês iriam acabar com seu emprego de US$5.000 mensal? E que a inteligência artificial vai revolucionar toda nossa produção e logística tirando empregos de bilhões?

Estas previsões ainda estão presentes. E tem mais!

A economia do compartilhamento está crescendo rápido também. Usar Uber e Lyft para seu transporte e alugar uma carro quando necessário já é totalmente plausível e mais barato, talvez até mais conveniente. Brechós online e empresas de compartilhamento de artigos de luxo também ganham força rompendo até a indústria de luxo que dita um preço alto pela qualidade dos seus artesãos e alto orçamento em marketing.

E onde essa bolha vai estourar? Exatamente por onde ela começou - nas redes sociais. Os últimos 10 anos do Vale do Silício não foi dos chips de computadores feitos de silício, foram das redes sociais. E o fato de elas serem de graça causou todo o problema.

Um problema antigo e famoso que só começou a ser visto agora - o problema do "Free Rider" (o viajante de graça). Segundo a Wikipedia em português: " refere-se ao caso de alguém que se beneficia de recursos, bens ou serviços sem pagar o custo do benefício. "

E a explicação da Wikipedia é tão prefeita que eu prefiro copiar: "Por exemplo, imagine uma rua urbana com vários proprietários ao longo de seu comprimento. Um serviço de limpeza de rua iria limpar a rua, tirar todo lixo, por um custo não divisível fixo, mas alguns proprietários podem se recusar a pagar, prevendo que os outros proprietários concordem em pagar o custo do serviço. Se alguns proprietários se recusam a pagar o dinheiro coletado não será suficiente, o serviço não poderá ser contratado."

Agora, vamos aplicar o problema do "Free rider" nas redes sociais. Quem paga são os anunciantes. E os anunciantes que não querem pagar, criam mecanismos para se beneficiar da rede social. Eles entram na corrida de noticiais virais e chamadas com títulos "iscas de peixe" e, por fim, entram nas Fake News.

Empresas criam fábricas de robôs para criar serviços de criação de contas, manipulação dos resultados dos mecanismos de busca, compartilhamentos, curtidas, comentários e visualizações falsas.

Organizações com conteúdo de ódio também aproveitam a vulnerabilidade do ambiente e contratam os serviços para "gritar" mais alto e abafar a aposição de amor e inclusão.

Tanto trabalho e desgaste para tentar manter o modelo "free rider" nas redes sociais…. (longo suspiro)

As redes sociais colhem informações para melhor ganhar dinheiro com os clientes que pagam - os anunciantes. E extrapolam sua privacidade para tentar vender mais e nos mantermos mais viciados sem mudar de plataforma.

Ok, até agora o titulo do artigo ainda nem entrou na discussão. Era um título "isca de peixe"? - Não, vou chegar lá.

A sociedade começou a se dar conta destes problemas. Começaram a ver Fake News, depois problemas com falta de privacidade, agora estão enxergando o poder que essas gigantes de tecnologia têm. A Europa está para lançar uma lei de proteção contra a privacidade e o Facebook já lançou uma nova política de privacidade e pede seus usuários para aceitarem para se proteger da lei que ainda nem entrou em vigor. É como se elas tivessem acima da lei. E talvez estejam, pelo menos em muitos aspectos. Eu acho que este vai ser o inicio da próxima crise.

Para que os governos possam acordar, combater e se preparar para a internet global, o governo vai precisar ser global. Afinal, estamos vivendo a globalização a duas décadas pelo menos e eu até hoje sonho em ver as Nações Unidas realizar seu próprio nome.

E quando esse governo, pelo menos parcialmente global, se der conta do problema como um todo, incluindo manipulação de influência, impunidade, tráfico de drogas, pornografia, violação de direitos autorais, ataques cibernéticos, cyberbullying, etc, etc, etc, eles vão chegar em um consenso comum: a navegação na internet não pode ser mais anônima.

E quando você mostrar quem você é, as leis podem ser aplicadas na internet e você tira a responsabilidade das redes sociais. Leis também trazem obrigações e eu não vejo problema em todos, sem mais "free rider", pagarem impostos para ter polícia e sistema legal eficiente na internet.