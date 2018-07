Bota estilo meia é o calçado desse inverno

Embora em boa parte do Brasil o inverno não seja super rigoroso, as brasileiras adoram uma bota. E a cada ano esse calçado surge em diferentes versões: nessa temporada, a vez é da bota-meia.Essa bota é bem justinha no pé e no cano, efeito garantido geralmente pelo material, o strech. Saltos e comprimentos variam, mas as de cano médio têm feito mais sucesso. Ela é bem versátil e vai bem com qualquer saia ou calça, desde que a parte "meia" fique à mostra já que é aí que mora seu charme.Na rede social Pinterest, a procura por botas no estilo meia cresceu 65% nos últimos meses. Confira alguns looks que estão fazendo sucesso na plataforma e inspire-se: