Blizzard faz campanha em Overwatch para financiar cura do câncer de mama

Até dia 21 de maio, os jogadores de Overwatch de todo o mundo poderão ajudar a Blizzard e a Breast Cancer Research Foundation na busca pela cura do câncer de mama, participando de algumas formas da campanha "Mercy Rosa" - disponível por tempo limitado no PC, PS4 e Xbox One. Os jogadores podem escolher algumas modalidades para participar, como comprar camisetas e skin da personagem dentro do jogo.

A produtora doará 100% da renda arrecadada com todas as vendas do visual "Mercy Rosa" para a BCRF, com uma doação mínima garantida de US$ 250 mil. A Blizzard Entertainment divulgará o total arrecadado ao fim da campanha. A missão da Breast Cancer Research Foundation é desenvolver as pesquisas mais promissoras do mundo para a erradicação do câncer de mama.

É imprescindível que grandes corporações retribuam de alguma forma com questões que realmente importam na sociedade. A grande diversidade de personagens do Overwatch faz a Blizzard surpreender muito positivamente ao se engajar na causa que afeta majoritariamente as mulheres. A ação acerta em cheio e particularmente fiquei feliz ao encontrar alguns players se engajando e usando o modelo que chega por quase R$50 nas plataformas disponíveis - preço bem interessante para quem quer contribuir.

Segundo divulgações, Overwatch já conta com mais de 35 milhões de jogadores em todo o mundo. Que seja o começo de muitas ações que vêm por aí para engajar a comunidade em causas que fazem a diferença na vida das pessoas. Para saber mais é só acessar o link.