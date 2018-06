Olha, acho que agora vou tocar na sua ferida... rs

Muito se fala nos malefícios do álcool em diversas áreas, mas e no emagrecimento, porque o álcool é um vilão?

Começamos pelo fato de que o álcool é uma bebida com alto valor calórico, isso mesmo, ele contém 7kcal por grama, que são calorias inúteis ao organismo (calorias vazias).

Outro detalhe importante, o álcool é uma substancia tóxica para o nosso organismo, e sendo assim ele tem prioridade no fígado para ser eliminado, pensando nesse aspecto, o álcool prejudica o emagrecimento por atrapalhar o trabalho do fígado no metabolismo de queima de gordura.

Você homem, sabia que o álcool reduz até 25% da sua testosterona, pois é, se o seu interesse é melhorar sua massa muscular, esta ai mais um fator que pode lhe prejudicar.

De fato, o álcool é inimigo do emagrecimento, portanto escolha suas prioridades, tenha equilíbrio que sua saúde agradece!

Fico aqui com mais essa dica, e se você gostou, comente, tem mais dúvidas, é só perguntar.

Eu sou André Della Creche, Coach Esportivo, até a próxima!