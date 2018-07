Esse valor só pode ser cultivado por você mesmo

Feliz Dia Novo!



Senso de valor próprio e autoconfiança são vitais para uma satisfatória, bem sucedida e feliz. Mesmo que ninguém se sinta o máximo todos os dias, a última bolacha do pacote, a única coca cola gelada no deserto, é muito importante que uma pessoa se sinta bem consigo mesma, como quem é, com o que almeja ser, com seus talentos e suas possibilidades.



Este senso de valor é determinante para a construção de projetos e sonhos e também para romper limites para atingir um nível cada dia mais elevado de realizações em todos os campos da vida. São esses sentimentos que farão de você um ser extraordinário, no sentido de superar a si mesmo, dia após dia, em uma trajetória de aprimoramento pessoal.



Auto-estima. Lembre-se que esse valor só pode ser cultivado por você mesmo, antes de ser solicitado dos outros. Este é um valor que vem de dentro. Não dá para pegar emprestado, injetado, aprendido, lido em um livro. Este é um poder inerente que deve ser acessado e exercido por cada um. Não seja um dependente do reconhecimento ou mesmo da validação dos outros para algo que é chamado de "auto-estima".