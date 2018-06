O que une imediatamente uma torcida? Sua camisa. Com escudo ou sem, oficial ou do camelô, com desenhos estilizados ou básica. Mais uma vez, somos todos canarinhos. E, assim como nós, torcedores do mundo inteiro se identificam em suas camisas e somam aos 11 em campo. Por isso o uniforme da seleção é importante. E o que faz dela uma bela camisa?





"Uma camisa de seleção legal é aquela que respeita a tradição - no caso de quem a tenha - ao mesmo tempo em que cria uma novidade imperdível", afirma o editor de esportes do jornal "O Globo" e comentarista no SporTV, Márvio dos Anjos. Essa modernidade pode vir de um detalhe bem escolhido nas mangas ou um relevo que se destaque dentro da cor predominante.

"Por exemplo: a Adidas recuperou o desenho da Alemanha de 1990 para o modelo desse ano, mas não usou as três cores da bandeira que se destacavam em 1990. Modernizou a tradição. Já a Nike preferiu tirar a presença do verde no uniforme português, que saiu do vermelho para o vinho. Isso foi uma boa opção, porque ganhou uma caráter de uniforme de super-herói."



Aliás, esses super-poderes são o que os jogadores da vida real (do futebol com os amigos, do jogo de domingo) buscam: "Quem veste camisa de time quer se sentir super-herói, num certo sentido. Quer vestir algo que o credencia a arrasar na pelada. O respeito é imediato".

A dedicação das marcas ao segundo uniforme vem crescendo e esse ano há diversas camisas nº 2 interessantes, como a verde da Alemanha (vestida pela última vez na Copa de 1990), ou a azul do Brasil. "Existe de fato maior liberdade nas camisas dois. Mas ninguém discute a beleza da camisa 1 da Argentina. A 1 do Brasil também está classicona, isso é bom", afirma Márvio.

A crítica à nossa camisa fica por conta da tipografia, meio ilegível. Afinal, ler facilmente o nome do jogador ou do torcedor é fundamental. "A coisa mais legal das camisas é que você pode personalizá-las, algo que não era fácil há dez anos. Você pode homenagear seu jogador preferido, imprimir seu próprio nome ou brincar como eu, que tenho uma da Espanha de uns cinco anos atrás com "D. Quijote" escrito", afirma Márvio, ele mesmo um grande colecionador de camisas de futebol.