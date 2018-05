Apertando o Start

Falar do que sempre fez parte do cotidiano tem que ser parecer ser algo leve e prazeroso. Começando com o Atari herdado dos meus pais –já denunciando aqui a idade do autor – consegui acompanhar a evolução dos games que para mim significa hobby, lazer, e, agora, é um blog aqui no site do Destak.

A ideia desse espaço é repercutir os lançamentos, os jogos clássicos, o mundo competitivo, novas tecnologias e os principais personagens de diferentes plataformas e estilos. Serão entrevistas, artigos e opiniões para tentar trazer um olhar do consumidor final que faz dos jogos eletrônicos seu ponto de descanso.

Aos amigos e novos conhecidos que acompanharão, muito prazer. Vamos nos divertir, trocar ideias, discutir, criticar e jogar muito. Sempre aceitarei sugestões, críticas e pedidos de amizades para seguirmos juntos nessa jornada que está só começando.